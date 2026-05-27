“Il y aura un moment où la société va devoir muter” : Bruno Colmant et Damien Ernst alertent sur les grandes fractures à venir

Entre crise énergétique, fragilité démocratique et bouleversement technologique, Damien Ernst, professeur de sciences appliquées à l’ULiège et Bruno Colmant, économiste, ont dressé le constat d’un monde “au seuil du chaos” dans l’émission Bonsoir Bruxelles ce mercredi.

Dans leur ouvrage Au seuil du chaos, Bruno Colmant et Damien Ernst décrivent un monde devenu profondément imprévisible. Pour les deux auteurs, les sociétés occidentales sont entrées dans une phase de rupture historique. Une période où les repères économiques, politiques et technologiques vacillent en même temps. “C’est la fin d’une grande période d’histoire mais on ne voit pas dans quelle direction aller“, explique Damien Ernst. “C’est pour ça que nous avons appelé le livre Au seuil du chaos : chaos au sens mathématique, quand on ne sait plus prédire l’évolution d’un système. On a l’impression d’être dans une société qui est devenue chaotique où il est très difficile de dire où on sera dans trois mois, dans six mois, dans un an“.

Selon lui, cette perte de visibilité nourrit une inquiétude collective profonde : “On sent cette nervosité chez les gens parce que l’être humain n’aime pas ne pas savoir dans quelle direction il va aller“.

“L’intelligence artificielle va modifier l’humanité”

Au cœur de leur réflexion, l’accélération brutale des mutations technologiques, et particulièrement l’arrivée de l’intelligence artificielle. Pour Bruno Colmant, le choc provoqué par l’IA est largement sous-estimé par le monde politique : “Le choc de l’intelligence artificielle est soudain, c’est une véritable révolution industrielle, après l’agriculture, après la machine à vapeur », affirme l’économiste. “Elle est soudaine, rapide et universelle” ajoute-t-il.

Selon lui, cette transformation dépasse largement le cadre technologique ou économique : “Je pense que ça va modifier de manière quasiment anthropologique l’humanité“. Bruno Colmant estime surtout que les sociétés continuent à penser avec des repères devenus obsolètes . “Les paramètres avec lesquels on vit sont encore ceux d’un monde ancien mais il y aura un moment où la société va devoir muter“. Ce dernier souligne notamment le fait que le monde politique ne mesure pas encore pleinement l’ampleur du changement: “Le débat politique ne s’est pas emparé de cette problématique. On pense qu’on va retourner à un monde d’avant, que tout cela n’est qu’un épiphénomène, alors qu’on parle ici d’un changement de l’humanité dans sa globalité” explique-t-il.

Plusieurs crises qui se cumulent

Les auteurs insistent aussi sur un autre élément central de leur ouvrage : l’effet d’accumulation des crises. Car selon Damien Ernst, le danger ne vient pas d’un seul choc isolé, mais de la multiplication des transformations simultanées : “L’IA va fragiliser le monde du travail mais vous avez aussi une très mauvaise démographie qui va fragiliser le travailleur appelé à payer pour une population vieillissante“.

Le livre tente précisément de relier ces différentes tensions économiques, énergétiques, technologiques et sociales afin de proposer une lecture globale des bouleversements actuels. “L’originalité de ce livre est de discuter de plusieurs crises en parallèle, de donner des clés de lecture et d’avoir une vision d’ensemble de ce qui attend la société” défend Damien Ernst.

Derrière le constat alarmant, les deux auteurs plaident surtout pour une prise de conscience collective face à des mutations qu’ils jugent désormais inévitables.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Bruno Colmant et Damien Ernst au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles