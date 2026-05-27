Foyer anderlechtois: Ecolo réclame une commission d’enquête

Le député Ecolo Kalvin Soiresse Njall a réclamé, sur le plateau de Bonsoir Bruxelles ce mercredi soir, une commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois, et pas une simple audition de Lotfi Mostefa.

Pour Ecolo, une commission spéciale ou l’étude du dossier en commission Logement ne suffira pas à faire la lumière sur toutes les zones d’ombres entourant l’affaire du Foyer anderlechtois. “Une commission d’enquête a le pouvoir d’aller chercher des documents, a le pouvoir d’aller chercher des gens, a un pouvoir de perquisition, a un pouvoir d’aller chercher l’information“, a insisté Kalvin Soiresse Njall face à Fabrice Grosfilley.

La commission Logement du Parlement bruxellois se réunira ce jeudi à 14h. La question de la création de cette commission d’enquête sera débattue lundi prochain au Parlement.

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Selon des informations du journal Le Soir, Lotfi Mostefa ne sera pas entendu dès ce jeudi. Faute d’accord politique préalable, seul un débat d’actualité avec la secrétaire d’Etat Lalieux devrait avoir lieu.

D’après un reportage de l’émission “Pano” diffusé la semaine dernière, le président de la société de logements sociaux et l’échevin du Logement à Anderlecht Lotfi Mostefa exercerait une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux.

■ Interview de Fabrice Grosfilley dans Bonsoir Bruxelles