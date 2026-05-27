Karine Lalieux sur l’affaire Lotfi Mostefa: “La SLRB m’a assuré que toutes les procédures avaient été respectées au Foyer Anderlechtois”

Karine Lalieux était l’invitée de Bonjour Bruxelles et a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley ce mercredi mati.

D’après un reportage de l’émission “Pano” diffusé la semaine dernière, le président de la société de logements sociaux et l’échevin du Logement à Anderlecht, Lotfi Mostefa, exercerait une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux.

Karine Lalieux est revenue sur ce dossier brûlant. “Aucune décision d’attribution, de mutation de logement ou de dérogation n’a été prise de façon unilatérale”, commence-t-elle. “Lotfi Mostefa n’a pas pu faire cela tout seul. Je suis garante de cela avec la SLRB et du respect des procédures. J’ai demandé une étude et une enquête approfondie de l’ensemble des agissements du Foyer Anderlechtois parce que toute la transparence doit être faite. Et dans ce cadre, la SLRB m’a confirmé que l’ensemble des procédures avaient été respectées.”

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Pour rappel, toutes ces décisions doivent normalement passer par le délégué social de la Région pour voir si toutes les règles sont respectées avant de passer par le conseil d’administration où tous les partis politiques sont représentés. “Ces décisions sont prises collectivement. J’ai encore demandé une analyse approfondie et j’espère présenter les résultats ce jeudi au Parlement. Il s’agit d’une quarantaine de dossiers en 2024 et d’autant en 2025. L’ensemble des plaintes et des recours effectués par des locataires seront également passés au crible.”

Ce mardi matin, La Libre Belgique a publié des nouveaux échanges entre l’ancienne secrétaire et le président de la société de logements sociaux. Cette fois, il est question de soutien aux élections. “Oui, les messages sont troublants”, admet la secrétaire d’État chargée du Logement… pour autant qu’ils soient bien vérifiés. “Je n’ai pas envie que les demandeurs d’un logement social pensent qu’en allant vers un mandataire public, ils obtiendront un logement social. Aujourd’hui, j’affirme que toutes les procédures ont été respectées.”

“Lotfi Mostefa doit être entendu”

Pour rappel, Lotfi Mostefa veut être entendu par le Parlement afin de s’expliquer sur ses agissements. “C’est le premier intéressé. Je ne vais pas commenter des messages WhatsApp. Ce que je veux, c’est de savoir si tout a été respecté. Le Parlement doit jouer son rôle, sans volonté politique derrière. Il doit faire son travail en l’écoutant.”

Selon la socialiste, il faut d’abord entendre le président du Foyer Anderlechtois avant d’envisager une commission spéciale. “Les parlementaires doivent absolument obtenir tous les éléments.” Pour autant, elle admet que tout ne fonctionne pas bien au sein du Foyer Anderlechtois.

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Par exemple, il y avait un comité de dérogation composé de trois personnes, dont Lotfi Mostefa. “Un audit a révélé que cela n’avait aucune base légale. Ce n’était pas illégal pour autant, mais cette structure n’était pas inscrite dans les statuts. Aujourd’hui, il y a un comité de gestion qui s’occupe de cela. Mais je me répète : toutes les dérogations ont été validées par le délégué social de la Région et le CA.”

En 2025, un audit avait été effectué avec 46 recommandations pour améliorer la gestion du Foyer. “Un plan d’action est implémenté avec un changement managérial et une task force qui assure le suivi de l’implémentation.”

Ce qui signifie que la situation devrait revenir sous contrôle, mais qu’elle ne l’était pas pendant un temps ? “On ne parle pas ici des attributions ou des dérogations. On évoque ici le management du foyer”, rappelle-t-elle.

Karine Lalieux demande la présomption d’innocence

Ce mardi, les échevins MR et Engagés de la commune d’Anderlecht ont demandé par communiqué que Lotfi Mostefa “fasse un pas de côté en se retirant de la présidence du Foyer anderlechtois le temps de l’enquête”. Ils souhaitent également la “suspension de ses attributions en matière de logement communal”. “Ce n’est pas à moi de me prononcer”, estime-t-elle. “Des enquêtes judiciaires sont aussi en cours. J’estime qu’il faut faire place à la présomption d’innocence. Pano avait déjà jeté en pâture le CPAS anderlechtois et aujourd’hui, il y a un non-lieu dans cette affaire. Je demande de la réserve de la part de tout le monde.”

Avec toute cette histoire, Karine Lalieux a-t-elle encore confiance en Lotfi Mostefa ? “Ce n’est pas mon rôle”, coupe-t-elle. “Mon rôle est de savoir s’il a suivi la procédure. Actuellement, mon administration m’affirme que oui et j’ai confiance en elle.”

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Pour la ministre socialiste, cette affaire pourrait aussi s’apparenter à une “instrumentalisation contre les logements sociaux”. Une pique à peine déguisée aux libéraux du gouvernement. “Ils ne sont pas appréciés par tous. Je veux des assurances que l’accord de gouvernement sera respecté et que les logements sociaux sont toujours une priorité. Je souhaite aussi une régularisation sur le prix des logements.”