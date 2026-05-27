“Un bruit sourd” : une explosion entendue avenue Edouard de Thibault à Etterbeek

Plusieurs personnes nous rapportent une explosion du côté de la commune d’Etterbeek durant la nuit de mardi à mercredi.

Les pompiers confirment qu’une explosion a eu lieu avenue Edouard de Thibault. Via le “alertez-nous”, vous avez été nombreux à nous demander ce qui se déroulait. “Vers 2h05 du matin, il y a eu un très fort bruit sourd (un peu comme un coup de tonnerre). J’ai demandé sur un groupe local si quelqu’un avait une info, une personne à Etterbeek l’a entendu et sa maison a tremblé”, nous a écrit Annie. “Quelques sirènes entendues par la suite. Rien de visible dans les environs”, explique Marc.

Selon Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers, “cet incident n’a pas fait de blessé” et “n’a pas créé d’incendie”. L’origine de l’explosion doit être déterminée par l’enquête de police.” Selon notre journaliste présente sur place Valentine Rolus, les habitants de l’immeuble où la porte a été soufflée, sont restés confinés à l’intérieur jusqu’à 7h30 environ. Le périmètre de police est également en passe d’être levé à cette même heure.

A l’heure d’écrire ces lignes, la police n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

Rédaction