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Caballero & JeanJass en clôture de la Fête de la Musique au Cinquantenaire: le programme complet

La 42e édition de la Fête de la Musique se tiendra du 18 au 21 juin prochain dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles avec comme chaque année un vaste programme de concerts gratuits. Vitrine de l’événement, le Parc du Cinquantenaire a annoncé sa programmation. Deux jours de concerts (vendredi 19 et samedi 20 juin) sur deux scènes, une principale et un chapiteau, et dans les musées, en plus d’un “grand concours international  de chaises musicales”.

Vendredi, du rock et de l’électro dès 18h00 avec le transe·kraut de La Jungle, le rock psyché de Gros Coeur, le post·punk des bruxellois de Stonks ou encore le rock noise des espagnols Dame Area, mais aussi l’afrobeat de Nana Benz du Togo et en clôture de cette journée, l’électro à l’énergie rock de Mezerg.

Samedi, la journée commence dès 11h00 avec du classique et des concerts pour les plus petits. Mais aussi la pop de Lovelace et Orlane, et du rap, avec entre autres un concert exclusif du français Jyeuhair , le collectif NUPS3E (qui réunit Godson, Alpha et CRC) ou la présence exclusive de la rappeuse italienne ELE A. Swing puis Caballero & JeanJass clôtureront la soirée.

Des foodtrucks, bars, et animations pour les enfants (ateliers, maquillage, etc.) seront également présents, ainsi qu’un “grand concours international de chaises musicales ”.

Le programme complet au Cinquantenaire ici

Le programme partout à Bruxelles ici

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