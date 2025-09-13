Passer la navigation
Une nouvelle étape franchie dans le développement du Théatre américain au Heysel

Le gouvernement flamand et la Ville de Bruxelles ont finalisé le bail emphytéotique du Théâtre américain, étape clé vers sa transformation en pôle culturel flamand.

Le contrat de bail emphytéotique conclu entre le gouvernement flamand et la Ville de Bruxelles concernant le Théâtre américain a été concrétisé. Une nouvelle étape a ainsi été franchie dans le développement de ce théâtre emblématique, et l’aménagement du site en pôle culturel flamand se rapproche, a annoncé la ministre flamande pour Bruxelles, Cieltje Van Achter (N-VA).

Accord entre la Ville de Bruxelles et la Communauté flamande sur l'avenir du Théâtre américain

Le Théâtre américain, situé sur le plateau du Heysel, non loin de l’Atomium, est un héritage de l’Exposition universelle de 1958. Le complexe est construit à partir des vestiges du Pavillon américain. Jusqu’en 2012, il abritait encore les studios de la VRT. Le théâtre a servi de décor à de nombreuses productions télévisées très médiatisées en Flandre. En 1964, les Rolling Stones y ont été interviewés.

13 septembre 2025 - 15h24
