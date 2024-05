Accord entre la Ville de Bruxelles et la Communauté flamande sur l’avenir du Théâtre américain

Le gouvernement flamand a validé vendredi un accord de principe entre la Communauté flamande et la Ville de Bruxelles portant sur l’avenir du Théâtre américain.

La Ville de Bruxelles reprend cette propriété, jusqu’ici de la Régie des Bâtiments. La Communauté flamande sera chargée de concrétiser le projet de pôle culturel et communautaire que le gouvernement flamand entend y développer.

Bail de 99 ans

La Communauté flamande et la Ville de Bruxelles souhaitent pour ce faire conclure un contrat de bail emphytéotique d’une durée de 99 ans. Cela permettra de démarrer le développement concret du site. Une étude devrait faire la lumière sur le coût de l’investissement d’ici la fin de l’année.

Le Théâtre américain, situé avenue du Gros Tilleul, 2, à Laeken, est un héritage de l’Exposition universelle de 1958. Il appartenait jusqu’il y a peu à l’Etat belge. Jusqu’en 2012, les studios de la VRT étaient implantés dans le théâtre. En raison du mauvais état du bâtiment, la chaîne publique l’a ensuite abandonné. Il a ensuite été loué à plusieurs asbl de la Ville de Bruxelles, dans l’attente d’une réaffectation à long terme.

Le bâtiment est vacant depuis 2016. Le gestionnaire, la Régie des Bâtiments, n’avait plus d’affectation pour le Théâtre américain et souhaitait s’en débarrasser. La Ville de Bruxelles et le gouvernement flamand cherchent quant à eux depuis longtemps une solution. Le gouvernement fédéral a vendu le bâtiment à la Ville de Bruxelles pour 3,9 millions d’euros.

“Porter la culture flamande à un niveau supérieur”

L’accord présenté vendredi et qui doit encore recevoir le feu vert du conseil communal de la Ville de Bruxelles, lundi, prévoit le transfert du bâtiment à la Communauté flamande dans le cadre d’un bail de 99 ans. La Flandre a l’ambition d’y créer un pôle culturel et communautaire. Selon les autorités flamandes, le théâtre américain rénové disposera de l’infrastructure nécessaire pour “accueillir de plus grandes productions de musique, de danse et de théâtre” dans la capitale.

“Ce lieu doit devenir un temple culturel qui porte la vie culturelle flamande à un niveau supérieur“, a commenté le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). L’ensemble devrait également “soutenir le fonctionnement des institutions culturelles flamandes existantes et nouvelles à l’intérieur et à l’extérieur de Bruxelles”.

> Le conseil des ministres valide la vente du Théâtre américain à la Ville de Bruxelles

avec Belga