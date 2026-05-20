Statut des policiers : Bernard Quintin met une série de propositions sur la table

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, soumettra jeudi aux syndicats policiers une série de propositions pour revaloriser leur statut à la veille d’une première réunion de négociation.

À l’appel d’un front commun syndical, plusieurs centaines de policiers avaient manifesté le 24 avril à Bruxelles pour protester contre certaines réformes du gouvernement Arizona, notamment la réforme des pensions qui les touchera directement.

Après la manifestation, certains représentants syndicaux ont été reçus au siège du MR pour une réunion avec le président du parti, Georges-Louis Bouchez, et le chef du cabinet du ministre de l’Intérieur.

► Voir notre reportage | Plusieurs centaines de policiers manifestent à Bruxelles : les syndicats ont été reçus par Georges-Louis Bouchez

M. Quintin proposera une augmentation progressive des salaires poche du personnel opérationnel. Il veut également accorder une exonération fiscale pour un nombre déterminé d’heures supplémentaires à l’ensemble des membres de la GPI (police intégrée à deux niveaux) – opérationnels et administratifs. Le système de recrutement sera adapté, avec une digitalisation complète de la procédure assortie d’un objectif de 90 jours pour le délai de recrutement.

“Malgré un contexte budgétaire compliqué, ce gouvernement fait le choix d’investir dans la sécurité. Il est crucial de renforcer les effectifs de notre police et d’avoir chaque jour sur le terrain davantage d’agents pour nous protéger“, a souligné le ministre.

Belga – Photo : Belga Image