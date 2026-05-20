Coupe du monde : notre carte des écrans géants pour voir les Diables Rouges

La 23e édition de la Coupe du monde de football arrive à grands pas. L’intérêt autour de l’événement n’est pas encore débordant, mais certains s’organisent déjà pour diffuser les matchs des Diables Rouges sur grand écran en région bruxelloise. On fait le point.

Le premier match des Diables Rouges aura lieu dans moins de quatre semaines, le lundi 15 juin à 21h contre l’Égypte. Une centaine de supporters belges feront le voyage jusqu’à Seattle pour assister au premier match de la sélection belge dans la compétition. Pour les autres, c’est depuis la Belgique que ce début de Mondial sera vécu.

Alors, l’intérêt de vivre les potentiels exploits de la nouvelle génération des Diables sur grand écran se fera pressant afin de partager l’événement avec le plus grand nombre. Ce seront principalement les deux premiers matchs de l’équipe nationale qui seront diffusés sur grand écran. Le troisième match, qui se disputera le samedi 27 juin à 5h du matin ne sera pas diffusé sur écran géant à Bruxelles.

Pour diffuser les matchs de la Coupe du monde sur écran géant, les organisateurs devront mettre la main au portefeuille. Selon le quotidien La Dernière Heure, le coût des droits peut atteindre 3 000 € par journée de diffusion. En ajoutant les frais de sécurité et d’organisation, la facture totale peut grimper jusqu’à 100 000 € pour l’ensemble de la compétition, selon les lieux.

Une organisation policière importante

La présence d’un écran géant est aussi très encadrée au niveau de la sécurité. Toutes les personnes voulant entrer dans la fan zone doivent être fouillées. La police est également présente en nombre pour encadrer l’événement. Une des raisons qui a poussé les bourgmestres de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) à s’accorder sur un seul écran géant pour les trois communes. “Nous nous sommes mis d’accord au sein de la zone de police pour qu’il n’y ait qu’un seul écran géant à Woluwe-Saint-Pierre, afin de ne pas surcharger la zone en missions complémentaires”, explique Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert.

Une sécurisation compliquée, nous explique aussi le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette. Il n’y aura pas d’écran géant dans sa commune : “La soutenabilité d’une telle activité avec une sécurisation aux normes football n’est pas simple”, explique-t-il.

Car l’encadrement de ces fan zones dépend de la loi football et elles doivent donc respecter un certain nombre de règles claires. Concrètement, l’organisateur doit généralement :

Demander une autorisation communale ou, au minimum, prévenir la commune

Prévoir un dispositif de sécurité (stewards, sécurité privée, police selon la taille de l’événement)

Contrôler les accès et parfois effectuer des fouilles

Respecter les règles sur l’alcool, les objets dangereux, les fumigènes ou les bouteilles en verre

Prévoir des capacités maximales et des plans d’évacuation

Encadrer la diffusion pour éviter les débordements ou les troubles à l’ordre public

Les horaires des matchs ont aussi été un frein pour certaines communes. Contrairement à d’autres années, Auderghem n’organisera pas d’écran géant pendant la phase de groupes de la Coupe du monde : “Les horaires des matchs et le fait que nous soyons en période d’examens sont les raisons”, nous explique la bourgmestre Sophie de Vos. L’un des matchs des Diables Rouges aura lieu à 5h du matin (le 27 juin) et aucun écran géant n’est confirmé pour cette rencontre. Si le parcours le permet, la commune d’Auderghem reste ouverte à l’installation d’un écran géant si les Diables Rouges jouent en juillet.

Priorité à l’horeca dans d’autres communes

Des communes ont préféré donner l’avantage aux nombreux établissements horeca qui retransmettront les matchs. C’est le cas de la Ville de Bruxelles. “On a pris la décision de ne pas le faire pour permettre aux cafés et bars d’accueillir les fans chez eux”, explique-t-on au cabinet du bourgmestre Philippe Close. Même son de cloche pour la commune de Forest : son bourgmestre nous signale qu’aucun grand écran n’est prévu sur le territoire de sa commune.

Six écrans géants confirmés à Bruxelles

Pour le moment, ce sont cinq écrans géants qui sont confirmés en région bruxelloise :

Place Léopold Wiener à Watermael-Boitsfort

Parc de Wolvendael à Uccle

Place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre

Centre sportif B.sports à Berchem Sainte-Agathe

Devant la maison communale d’Evere

Place Noord, à côté de la gare du Nord à Schaerbeek



Rémy Rucquoi