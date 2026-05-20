Un tram percute un camion-benne à Woluwe-Saint-Pierre: deux lignes ont été interrompues

Un camion et un tram sont entrés en collision mercredi à Woluwe-Saint-Pierre. Le tram a déraillé, perturbant plusieurs lignes de la Stib.

Une collision entre un camion-benne et un tram est survenue ce mercredi, peu après 13h, au croisement entre l’avenue de Tervueren et le boulevard de la Woluwe, écrivent nos confrères de la DH.

Conséquence de cet accident : les trams 39 et 44 ont été interrompus entre Montgomery et Musée du Tram, tandis que les bus 36 était dévié à hauteur de l’arrêt Musée du Tram. Depuis 15h20, la circulation est rétablie.

Selon la Stib, interrogée par la DH, le tram a déraillé. Heureusement, aucun blessé n’est à signaler. Nos confrères avancent que le camion se serait engagé sur la voie du tram au mauvais moment.

BX1 – Photo et vidéo : Caravaggio