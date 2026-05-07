Le visage de la stèle vandalisée d’Eddy Merckx retrouvé

24h après avoir constaté que la stèle en hommage à Eddy Merckx située place des Bouvreuils à Woluwe-Saint-Pierre avait été vandalisée, le visage arraché du plus grand cycliste de l’histoire a été retrouvé.

Quatre enfants, Léontine, Merlin, Cyril & Roxane (de gauche à droite sur la photo), profondément affectés par cet acte de vandalisme survenu dans leur quartier, ont fouillé les buissons de la place de fond en comble. Après plusieurs heures de recherche, celle-ci s’est avérée fructueuse : le visage arraché de la stèle d’Eddy Merckx a été retrouvé au sol le visage contre terre en-dessous d’un arbuste.

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“C’est tout simplement formidable. Formidable de voir des enfants – qui n’ont pas connu les exploits sportifs d’Eddy Merckx, ni même peut-être jamais vu des images d’archives du champion belge – décidé de leur propre chef d’entamer ces recherches. Cela démontre en toute simplicité, leur attachement et celui des riverains à leur quartier, à son identité, à son histoire. Je tiens à remercier et féliciter ces enfants pour leur initiative, pour leur investissement et, plus que tout, pour leur civisme”, se réjouit le Bourgmestre de la commune, Benoît Cerexhe

Les enfants et leurs parents ont remis le visage retrouvé d’Eddy Merckx en fin d’après-midi. Il est actuellement encore impossible de dire si l’œuvre réalisée par l’artiste belge Stefaan De Croock pourra être simplement “colmatée/rafistolée” ou s’il faudra demander à l’artiste de réaliser une nouvelle gravure.

La stèle d’Eddy Merckx a été inaugurée le 28 mars 2019 à l’occasion du Brussels Grand Départ en présence de très nombreuses personnalités parmi lesquelles Eddy Merckx en personne. Cette année-là, le Tour de France est parti de Bruxelles pour célébrer le 50e anniversaire de la première victoire d’Eddy Merckx sur la Grande Boucle. L’artiste belge Stefaan De Croock a réalisé cette stèle à la demande la commune : Eddy Merckx ayant passé toute son enfance Place des Bouvreuils – également rebaptisée Square Eddy Merckx – où ses parents tenaient une épicerie.