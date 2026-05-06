La stèle Eddy Merckx à Woluwe-Saint-Pierre vandalisée : “Attaquer Eddy, c’est s’en prendre à un symbole”

La stupeur domine à Woluwe-Saint-Pierre. Ce mercredi matin, des riverains ont découvert que la stèle en hommage à Eddy Merckx, située place des Bouvreuils, avait été vandalisée. La tête de l’œuvre a été arrachée.

Réalisée par l’artiste belge Stefaan De Croock, la sculpture rend hommage à celui considéré comme le plus grand cycliste de l’histoire. “L’information nous est parvenue en matinée par plusieurs riverains. J’ai immédiatement senti une émotion vive dans leur voix, entre colère et désolation”, réagit le bourgmestre Benoît Cerexhe.

L’élu ne cache pas son indignation : “Moi-même je suis scandalisé, le mot n’est pas suffisant. Quelle satisfaction peut-on retirer d’un tel acte ? Qui peut vouloir s’en prendre à un sportif, symbole de notre pays ? Rien ne justifie pareil acte.”

Une plainte et une restauration à venir

La commune a annoncé qu’elle déposerait plainte contre X. Les images de vidéosurveillance seront analysées afin d’identifier le ou les auteurs. Parallèlement, les autorités locales assurent que tout sera mis en œuvre pour restaurer l’œuvre dans les meilleurs délais.

La stèle avait été inaugurée le 28 mars 2019, à l’occasion du Brussels Grand Départ, en présence de nombreuses personnalités, dont Eddy Merckx lui-même. Cette année-là, le Tour de France s’élançait de Bruxelles pour célébrer le 50e anniversaire de la première victoire du champion belge.

Le choix du lieu n’est pas anodin : Eddy Merckx a grandi sur cette place, aujourd’hui rebaptisée square Eddy Merckx, où ses parents tenaient une épicerie. Un acte qui touche donc bien au-delà d’une simple œuvre d’art, en visant un pan du patrimoine sportif et populaire belge.

Rédaction