Plusieurs centaines de policiers manifestent à Bruxelles : les syndicats ont été reçus par Georges-Louis Bouchez

Les syndicats de police ont manifesté vendredi matin à Bruxelles pour protester contre les projets de réforme portés par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin, dénonçant un manque de réponses face à la perte d’attractivité du métier et une dégradation des conditions de fin de carrière.

À l’appel d’un front commun syndical, plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés vers 06h30 à la gare Centrale de Bruxelles pour rejoindre ensuite le siège du MR via la petite ceinture, où certains représentants syndicaux ont été reçus par le président du parti libéral, Georges-Louis Bouchez. Selon le syndicat SLFP, une rencontre a été proposée par ce dernier, une initiative accueillie positivement par les représentants syndicaux.

Au cœur de la mobilisation figure la réforme des pensions envisagée par le gouvernement Arizona. Celle-ci prévoit que les pensions des policiers ne soient plus calculées sur la base des dix dernières années de carrière, mais sur l’ensemble de celle-ci. D’après les syndicats, cette modification entraînerait une perte moyenne d’environ 400 euros nets par mois. Les syndicats souhaitaient aussi aborder la question de l’augmentation salariale qui leur avait été promise lors du mandat précédent par l’ancienne ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Dans un communiqué, la CGSP fustige de son côté l’absence de mesures concrètes pour répondre à la crise de recrutement et de fidélisation au sein de la police. Le syndicat pointe notamment l’absence de revalorisation salariale, le manque de refinancement des zones de police et une charge de travail en constante augmentation.

La CGSP réclame notamment une revalorisation des salaires, une amélioration des conditions de travail, ainsi qu’un renforcement des dispositifs de fin de carrière. Ils demandent également la suppression du malus pension et du plafonnement de l’indexation des salaires.

Rédaction avec Belga/Photos : Alice Dulczewski