Une société française choisie pour assurer la protection antidrones du quartier général de l’Otan

La société française CS Group va assurer la protection du quartier général de l’Otan et de la résidence du secrétaire général contre les drones, a annoncé l’entreprise.

CS Group a remporté l’appel d’offres visant à fournir une protection antidrones pour l’Otan à Bruxelles. Deux systèmes antidrones seront déployés sur les sites de l’Alliance, précise l’entreprise.

Le groupe affirme disposer de dix ans d’expertise dans la protection de sites et d’événements contre les drones. Son système Boreades a notamment été utilisé lors du défilé du 14 juillet à Paris.

CS Group fait partie du groupe technologique français Sopra Steria. Celui-ci devait développer en Belgique une nouvelle plateforme numérique pour les polices locale et fédérale. Ce projet de numérisation, baptisé i-Police, a toutefois échoué.

Belga – Photo : Belga Image