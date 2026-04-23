Forest : grosse affluence à l’ouverture d’un commerce de crousty, l’action annulée

L’ouverture promotionnelle d’un établissement Crousty Night, prévue mercredi à 14h00 chaussée d’Alsemberg à Forest, a été annulée après un afflux important de jeunes, attirés par une campagne relayée depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, a rapporté le média Bruzz.

Le crousty, un plat de restauration rapide à base de riz et de poulet pané nappé de sauce, s’impose depuis quelque temps comme l’une des nouvelles tendances du fast-food. Il est généralement servi avec des frites ou des ailes de poulet.

L’enseigne avait annoncé 100 portions gratuites de crousty pour les 100 premiers clients, ainsi qu’un tirage au sort permettant de remporter une PlayStation 5 et une trottinette électrique. Plusieurs centaines de personnes se sont présentées sur place. Selon le bourgmestre de Forest, Charles Spapens (PS), cité par Bruzz, environ 300 jeunes ont été recensés devant le commerce.

Face à la foule et aux risques pour la sécurité, l’exploitant a décidé, en concertation avec les autorités communales et la police, de reporter l’ouverture et d’annuler l’action. Le bourgmestre a indiqué qu’aucune bagarre n’avait finalement été constatée et que les consignes des forces de l’ordre ont été respectées.

Sur Instagram, le patron de Crousty Night a présenté ses excuses et a annoncé vouloir mettre en place un nouvel événement “plus sécurisé et mieux organisé”.

Belga/Images : crousty.night