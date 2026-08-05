Le nombre de demandeurs d’emploi ayant droit à des allocations à Bruxelles a baissé de 40 % en juillet

Le nombre de demandeurs d’emploi ayant droit à des allocations à Bruxelles a diminué de 40% en juillet. C’est ce qui ressort mercredi des nouveaux chiffres publiés par Actiris, l’agence bruxelloise pour l’emploi. Cette forte baisse s’explique par la limitation de la durée des allocations de chômage.

Fin juillet, Actiris comptait 97 392 demandeurs d’emploi inscrits, soit une hausse de 3,4 % par rapport à juillet 2025. Parmi ces demandeurs d’emploi, 33 075 (34 %) sont inscrits auprès du CPAS, ce qui représente une augmentation de 70,6 % par rapport à l’année dernière.

Le taux de chômage, c’est-à-dire le pourcentage de la population active âgée de moins de 65 ans et à la recherche d’un emploi, s’élevait à 15,7 %, soit une hausse de 0,23 point de pourcentage par rapport à juillet 2025.

On compte au cours du mois de juillet 10.711 entrées dans le chômage (8.490 réinscriptions et 2.221 nouvelles inscriptions) contre 6.764 sorties, soit une augmentation sur base mensuelle du nombre de chercheurs d’emploi de +3.947 personnes (+4,2%). Parmi les 97.392 chercheurs d’emploi, 49% sont des femmes et 51% sont des hommes.

Actiris constate une diminution de -40,1% (-20.848 personnes) du nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires d’une allocation et une augmentation du nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle (+1.657 personnes, +30,2%). Le nombre des autres chercheurs d’emploi a augmenté de +61,1% (+22.392 personnes).

Il est important de souligner que la limitation temporelle des allocations n’entraîne pas une diminution du nombre total d’inscrits chez Actiris. Cependant, au regard des chiffres ci-dessus, Actiris observe des basculements de catégorie liés aux fins de droits. Ces basculements s’opèrent principalement de la catégorie des allocataires du chômage vers les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.

Belga