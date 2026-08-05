Le siège de la Médiathèque Nouvelle connaîtra une nouvelle affectation temporaire

L’immeuble occupé à Auderghem par la Médiathèque Nouvelle en fin de vie, va connaître une nouvelle occupation temporaire sous l’égide de l’asbl Communa, ont annoncé mardi conjointement les deux partenaires de cette opération.

Communa occupe légalement et temporairement des bâtiments vides pour y insérer en priorité de l’hébergement pour personnes précarisées – ce qui ne sera pas le cas en l’espèce -, mais aussi des espaces de vie, de jeu, de travail et de création.

L’immeuble qui appartient toujours à la Médiathèque Nouvelle sera mis en vente au cours des prochains mois, voire années. En attendant, Communa y développera progressivement un tiers-lieu, soit un lieu public, accessible, intégré à la vie sociale des habitants.

Aux yeux du président de la Médiathèque Nouvelle, Jean-Jacques Delleeuw, l’opération n’a pas de but commercial. Elle permet à l’immeuble de près de 2.000 m2, composé d’une soixantaine de bureaux, d’espaces polyvalents, et d’un parking, de “continuer à vivre”, à travers une grande diversité d’initiatives en préservant l’esprit d’un lieu longtemps consacré au partage des savoirs et de la culture.

La Médiathèque Nouvelle continuera à payer le foncier. Communa veillera à la bonne gestion des lieux et en assumera les modiques adaptations nécessaires aux futures réaffectations temporaires.

L’ambition est aussi d’ouvrir l’endroit à de nouveaux usages: “accueillir des initiatives d’intérêt collectif, favoriser les rencontres, soutenir la création et faire vivre des projets utiles au territoire“.

Communa en organisera l’occupation temporaire pendant au moins 16 mois.

Cette organisation d’économie sociale, et collectif de personnes engagées, s’occupe de réhabiliter et mettre aux normes les espaces, de constituer et accompagner leurs communautés d’occupants dans la gestion collective du lieu et de créer le dialogue entre les différentes parties prenantes.

Par essence, des lieux d’occupation temporaire quittent le giron de Communa. Pour pouvoir prolonger leurs activités, leurs occupants doivent en trouver d’autres. Dans quelques jours, l’ASBL lancera un appel commun vers tout qui souhaite y occuper un espace, développer une activité ou imaginer un projet dans ce contexte.

Belga