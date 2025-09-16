Passer la navigation
Piétonnier de Bruxelles : vélos et trottinettes interdits dès 2026

Anais Maes (Vooruit), échevine de la Mobilité à Bruxelles veut renforcer la sécurité des usagers vulnérables sur le piétonnier. 

À l’occasion de la semaine de la mobilité (16 au 22 septembre), l’échevine de la Mobilité annonce cette première mesure : dès 2026, vélos et trottinettes ne pourront plus circuler sur le piétonnier. Selon nos informations, le piétonnier pourra toujours être traversé de manière perpendiculaire par les vélos ou les trottinettes.

D’après la socialiste flamande, la mobilité bruxelloise doit permettre la coexistence de tous les modes de transport, en privilégiant d’abord les piétons, puis les cyclistes, les transports en commun et enfin les voitures. “Quand la coexistence ne fonctionne plus, il faut agir”, confie-t-elle dans une interview au Soir.

16 septembre 2025 - 08h28
Modifié le 16 septembre 2025 - 08h53
 

