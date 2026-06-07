250e anniversaire des Etats-Unis: le groupe de country Zac Brown Band sera tête d’affiche des festivités

Le groupe de musique country Zac Brown Band sera tête d’affiche des festivités organisées à Bruxelles par l’ambassade américaine à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. L’ambassadeur américain Bill White l’a annoncé dimanche dans un communiqué.

La fête se déroulera le 28 juin dans le parc du Cinquantenaire. Cinq mille invités sont attendus, dont de nombreux vétérans ainsi que des dirigeants politiques de Belgique, de l’Union européenne ou de l’Otan.

Le Zac Brown Band mêle “musique country, rock sudiste, folk, bluegrass, reggae et pop“. Le groupe a remporté plusieurs Grammy Awards.

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Belga – Photo : Wikipédia/Sgt. 1st Class Chuck Burden, U.S. Army