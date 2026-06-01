Fermeture, accès, nuisances : Etterbeek fait le point sur le 250e anniversaire des Etats-Unis au Cinquantenaire

L’ambassade des États-Unis s’attèle à l’organisation d’un événement – uniquement sur invitation – le 28 juin prochain au parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, pour célébrer les 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis. Quel impact pour les amateurs du parc et les riverains ? Etterbeek donne des précisions.

La Commune d’Etterbeek vient de distribuer un avis dans les boîtes aux lettres de ses habitants pour clarifier les modalités de l’organisation de l’événement du dimanche 28 juin. Combien de temps le parc sera-t-il fermé ? La commune rassure : “Contrairement à certaines informations inexactes ayant circulé, la sécurisation du site se fera de manière progressive et proportionnée.”

Parc accessible avant le 27 juin

L’avis développe : “Durant la semaine précédant l’événement, soit à partir du 22 juin, seule l’esplanade sera délimitée par des barrières de type Heras afin de permettre les opérations de montage en vue de l’événement du 28 juin. Le reste du parc du Cinquantenaire restera pleinement accessible au public durant cette période. “

Fermeture complète à partir du 27 au soir

La fermeture complète du parc aura lieu “à partir du 27 juin en soirée jusqu’à la fin de l’événement qui se tiendra le 28 juin entre 17h et 23h30”. Et ce, “pour des motifs objectifs de sécurité”.

La commune précise qu’un “dispositif de contrôle des accès sera mis en place du côté de la porte de Tervueren, où se situera l’entrée de cet événement” qui, rappelons-le, est uniquement sur invitations.

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Dans l’avis de la commune, il est également souligné que contraitement à l’organisation d’autres événéments – comme les 80 ans de l’OTAN par exemple – aucune restriction ne sera imposée aux habitants pour accéder à leur domicile et ils pourront aller et venir librement.

Etterbeek rappelle par ailleurs que le parc du Cinquantenaire est géré par différents acteurs et que la commune ne jouit pas d’un pouvoir de décision quant à l’organisation de cet événement qui devrait accueillir environ 5000 personnes, incluera un concert, un feu d’artifice et une animation par drones.

BX1 – Photo : Belga