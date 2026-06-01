Parking.brussels reprend le contrôle intégral des véhicules immatriculés à l’étranger

La société publique bruxelloise parking.brussels a annoncé lundi la reprise du contrôle des véhicules immatriculés à l’étranger par ses agents de terrain. L’opérateur indique que cette évolution a été rendue possible grâce à la mise en place d’un nouveau dispositif de recouvrement international.

La mesure vise à garantir un traitement équitable entre tous les automobilistes et à renforcer l’efficacité de la gestion du stationnement en Région bruxelloise, a justifié parking.brussels dans un communiqué.

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Le recouvrement des redevances de stationnement auprès de certains véhicules immatriculés à l’étranger s’est révélé particulièrement complexe au cours des dernières années. En l’absence d’accords bilatéraux avec de nombreux pays, les procédures étaient longues, coûteuses et souvent peu efficaces, a-t-il ajouté.

Dans l’intervalle, parking.brussels avait décidé en juin 2024 d’adapter temporairement ses modalités de contrôle. Cette décision prévoyait que les véhicules étrangers ne soient plus contrôlés par les agents à pied, tout en restant contrôlés par les véhicules scanneurs.

Afin de répondre à cette difficulté de manière structurelle, parking.brussels a lancé un marché public visant à désigner un prestataire spécialisé dans le recouvrement international.

La société de recouvrement sélectionnée est opérationnelle depuis novembre 2025 et a démontré des résultats très encourageants. Elle a ainsi atteint, pour le seul premier trimestre 2026, l’équivalent du recouvrement total à l’étranger sur toute l’année 2025.

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D’après parking.brussels, ces résultats permettent d’envisager une gestion plus efficace et proportionnée des dossiers impliquant des véhicules immatriculés dans des pays tiers.

parking.brussels a par ailleurs rappelé qu’il poursuivait activement plusieurs projets visant à améliorer la lisibilité, l’efficacité et la qualité de ses services.

Belga