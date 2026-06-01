 Aller au contenu principal
BX1

Parking.brussels reprend le contrôle intégral des véhicules immatriculés à l’étranger

La société publique bruxelloise parking.brussels a annoncé lundi la reprise du contrôle des véhicules immatriculés à l’étranger par ses agents de terrain. L’opérateur indique que cette évolution a été rendue possible grâce à la mise en place d’un nouveau dispositif de recouvrement international.

La mesure vise à garantir un traitement équitable entre tous les automobilistes et à renforcer l’efficacité de la gestion du stationnement en Région bruxelloise, a justifié parking.brussels dans un communiqué.

►Lire aussi | Plus de 600 plaintes en deux ans : le médiateur demande des améliorations nécessaires à Parking. brussels

Le recouvrement des redevances de stationnement auprès de certains véhicules immatriculés à l’étranger s’est révélé particulièrement complexe au cours des dernières années. En l’absence d’accords bilatéraux avec de nombreux pays, les procédures étaient longues, coûteuses et souvent peu efficaces, a-t-il ajouté.

Dans l’intervalle, parking.brussels avait décidé en juin 2024 d’adapter temporairement ses modalités de contrôle. Cette décision prévoyait que les véhicules étrangers ne soient plus contrôlés par les agents à pied, tout en restant contrôlés par les véhicules scanneurs.

Afin de répondre à cette difficulté de manière structurelle, parking.brussels a lancé un marché public visant à désigner un prestataire spécialisé dans le recouvrement international.
La société de recouvrement sélectionnée est opérationnelle depuis novembre 2025 et a démontré des résultats très encourageants. Elle a ainsi atteint, pour le seul premier trimestre 2026, l’équivalent du recouvrement total à l’étranger sur toute l’année 2025.

►Lire aussi | Fuite de données chez parking.brussels : 130 000 conducteurs concernés

D’après parking.brussels, ces résultats permettent d’envisager une gestion plus efficace et proportionnée des dossiers impliquant des véhicules immatriculés dans des pays tiers.
parking.brussels a par ailleurs rappelé qu’il poursuivait activement plusieurs projets visant à améliorer la lisibilité, l’efficacité et la qualité de ses services.

 

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales