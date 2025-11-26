Fuite de données chez parking.brussels : 130 000 conducteurs concernés

Les informations volées incluent : nom, adresse, email, numéro de téléphone, plaque d’immatriculation et numéro de registre national, selon la DH.

Alors qu’en juin dernier, un fournisseur de parking.brussels a été victime d’une attaque informatique, cela a entraîné la fuite des données de 130 utilisateurs.

Selon la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt, il s’agit d’une attaque “sophistiquée”, probablement menée simultanément depuis deux pays étrangers, avec une tentative d’intrusion étalée sur 72 heures. L’opérateur a toutefois rapidement bloqué l’attaque et mis en place un dispositif de défense avant de renforcer la sécurité.

L’Autorité de protection des données a été avertie et une enquête est en cours. La question d’éventuelles poursuites contre le sous-traitant n’est pas encore tranchée.

Des députés ont dénoncé la gravité de l’incident, estimant qu’il porte atteinte à la confiance des citoyens et craignant une revente des données sur le darkweb.

