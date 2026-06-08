Cinq administrateurs du Foyer anderlechtois demandent la tenue d’un CA extraordinaire

Cinq administrateurs du Foyer anderlechtois ont demandé la tenue d’un conseil d’administration extraordinaire, a indiqué lundi la vice-présidente du conseil Marcela Gori (MR).

Cette sollicitation officielle a été établie conformément au règlement d’ordre intérieur du Foyer qui prévoit qu’un conseil d’administration extraordinaire peut être convoqué à la demande d’au moins un tiers des administrateurs.

La demande a été introduite par la vice-présidente Marcela Gori ainsi que quatre autres administrateurs afin que le CA puisse enfin débattre des éléments révélés dans le cadre du reportage “Pano” de la VRT et de leurs éventuelles conséquences pour la société de logement social.

D’après Mme Gori, à ce jour, aucun conseil d’administration n’a été convoqué par le président pour examiner ces faits, alors même qu’un engagement public avait été pris en ce sens à la suite de la diffusion du reportage, tant par le président du Foyer anderlechtois que par le bourgmestre d’Anderlecht.

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Les signataires estiment qu’il est de leur responsabilité de “garantir le bon fonctionnement de la gouvernance de l’institution, la transparence des débats et le respect du rôle de contrôle confié au Conseil d’Administration“.

La dite réunion extraordinaire aura lieu demain, mardi, à 18h00 au siège du Foyer anderlechtois.

Les administrateurs signataires souhaitent que cette réunion permette un échange complet et transparent sur les faits portés à la connaissance du public ainsi que “sur les mesures éventuellement nécessaires pour préserver la confiance des locataires, du personnel et des citoyens dans leur société de logement“.

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