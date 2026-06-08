La Ville de Bruxelles durcit les règles pour réduire les déchets lors des événements

La Ville de Bruxelles franchit une nouvelle étape dans sa politique environnementale. À partir du 1er septembre 2026, un nouveau règlement imposera progressivement davantage de réemploi et moins d’emballages jetables lors des événements organisés sur l’espace public.

Ce cadre remplacera le règlement adopté en 2019 et s’appliquera à l’ensemble des manifestations nécessitant une autorisation communale : événements culturels, sportifs, folkloriques, commerciaux, associatifs ou encore récréatifs.

L’objectif est clair : réduire la quantité de déchets produits lors des grands rassemblements tout en anticipant les futures exigences européennes en matière d’emballages. La Ville entend ainsi se préparer à l’entrée en vigueur progressive de la future réglementation européenne sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR), qui prévoit notamment le développement du réemploi à l’horizon 2028.

“En anticipant l’échéance européenne de 2028, nous voulons assumer pleinement notre rôle d’exemple comme Ville, mais aussi accompagner concrètement les organisateurs dans cette transition”, souligne Frederik Ceulemans.

Les gobelets réutilisables deviennent la norme

La principale nouveauté concerne la généralisation des contenants réutilisables. L’utilisation de gobelets réemployables deviendra obligatoire lors des événements concernés. La Ville insiste sur la nécessité de mettre en place de véritables circuits de réemploi, comprenant la collecte, le retour et le lavage des contenants.

Les plastiques à usage unique restent interdits. Quant aux bouteilles en PET et aux canettes, elles pourront encore être utilisées mais sous des conditions strictes de tri et de collecte sélective. Leur disparition progressive est envisagée d’ici 2030, avec une première évaluation prévue en 2028.

Les organisateurs seront également encouragés à développer des solutions réutilisables pour les contenants alimentaires.

Accompagner les organisateurs

Pour faciliter cette transition, la Ville prévoit des séances d’information et un accompagnement renforcé des acteurs du secteur. “Ces modifications renforcent significativement notre engagement en faveur d’événements plus responsables et durables”, estime Didier Wauters.

Même son de cloche du côté de Nawal Ben Hamou, qui voit dans cette évolution une occasion de démontrer la capacité d’innovation du secteur événementiel bruxellois tout en renforçant l’attractivité de la capitale.

Une évaluation globale du dispositif sera réalisée en 2028 afin d’adapter les mesures aux évolutions du marché et aux futures obligations européennes.