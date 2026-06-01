Le parquet de Bruxelles mène une enquête pour blanchiment d’argent visant une filiale européenne de Wise

La justice belge mène une enquête pour blanchiment d’argent visant Wise Europe, la filiale continentale du géant britannique des paiements internationaux. Le dossier porte sur plus d’un demi-milliard d’euros de transactions suspectes, rapportent lundi Le Soir, De Standaard et les médias européens du réseau European Investigative Collaborations (EIC).

Le parquet de Bruxelles a confirmé avoir ouvert une information judiciaire en 2025 à l’encontre de l’entreprise. Wise Europe (anciennement TransferWise) apparaît en effet dans “des centaines de dossiers pénaux” arrivant en Belgique via des demandes d’entraide judiciaire. La justice belge, qui s’apprête à boucler son instruction, reproche à l’entreprise de possibles manquements à ses obligations anti-blanchiment. La filiale risque un renvoi en correctionnelle ou devra négocier une transaction pénale avec le ministère public.

Concrètement, les autorités judiciaires d’une trentaine de pays européens ont signalé aux magistrats belges des transactions ou des comptes Wise Europe liés à diverses affaires criminelles : escroqueries en ligne, corruption, casinos illégaux ou encore trafic de stupéfiants. Si la justice belge centralise ces dossiers, c’est parce que depuis le Brexit, la filiale bruxelloise de Wise gère l’ensemble des paiements et des clients de l’entreprise pour le marché unique européen.

►Lire aussi | Deux proches de Didier Reynders inculpés dans l’enquête pour blanchiment

Récemment cotée sur le Nasdaq américain, la firme londonienne assure prendre la lutte contre la criminalité financière “extrêmement au sérieux“. Interrogé par les médias d’investigation, un porte-parole de Wise souligne coopérer avec le procureur du Roi de Bruxelles. L’entreprise justifie par ailleurs le volume des requêtes judiciaires par son fonctionnement : comme elle opère depuis la Belgique vers plus de 25 pays via le système de “passeport européen“, toutes les réquisitions des autorités européennes convergent logiquement vers Bruxelles, contrairement aux banques traditionnelles disposant de succursales locales. Wise affirme investir continuellement dans des technologies de pointe pour contrer les “acteurs malveillants”.

Belga