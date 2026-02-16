Deux proches de Didier Reynders inculpés dans l’enquête pour blanchiment

Jean-Claude Fontinoy, ancien bras droit de Didier Reynders et ex-président de la SNCB, ainsi qu’Olivier Theunissen, antiquaire du Sablon, se retrouvent ainsi à leur tour au cœur du dossier. Jusqu’à présent, seul Didier Reynders (ex-MR) était poursuivi à titre personnel dans cette enquête. Avec cette double inculpation, c’est désormais son entourage direct qui est visé par l’instruction à la Cour d’appel. Les trois hommes bénéficient de la présomption d’innocence.

Pour rappel, Didier Reynders a été inculpé en octobre 2025 du chef de blanchiment d’argent. En 2023, ING avait alerté la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) au sujet de dépôts en liquide effectués par l’ancien ministre jusqu’en 2018, et ce durant une dizaine d’années. Il est également soupçonné d’avoir acheté, pendant des années, des billets de loterie afin de blanchir des fonds dont l’origine reste à déterminer.

Deux adresses liées à Olivier Theunissen avaient été perquisitionnées en juin 2025, dont une galerie d’art rue de la Régence à Bruxelles et son domicile à Lasne. Selon Nationale 4, Jean-Claude Fontinoy aurait acquis de manière régulière des œuvres et antiquités auprès de marchands du Sablon. L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment d’environ un million d’euros.

