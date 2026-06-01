18 condamnations et plus de 5 millions d’euros confisqués pour production de stupéfiants

L’ensemble des peines infligées équivaut à 87 ans de prison.

Dix-huit personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 19 mai à la suite d’une enquête menée par la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek Saint-Jean, Ganshoren, Koekelberg, Berchem Sainte-Agathe et Jette) concernant la production à grande échelle de stupéfiants par une organisation criminelle, a indiqué la zone de police bruxelloise lundi.

Au total, 21 perquisitions ont été menées au début de l’année 2025. Celles-ci ont mené au démantèlement de 11 plantations de cannabis, d’une capacité totale de 7.380 plants et de la saisie de 23 kg de cannabis, 651 grammes de cocaïne, 50.000 euros, cinq véhicules, deux armes à feu et 29 portables ainsi que plusieurs documents falsifiés. Cela correspond à un équivalent de 5.659.944 euros de confiscation.

Dix-sept prévenus ont écopé d’une amende pour un total de 110.900 euros. L’enquête a permis d’identifier un réseau de treize immeubles utilisés pour héberger des plantations de cannabis, en région bruxelloise, en Wallonie et en Flandre. Les biens immobiliers se situaient à Rhode-Saint-Genèse, Lasne, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, Mons, Fontaine-l’Evêque, Herent, Gosselies, Rixensart, Bertrix, Soignies et Jette.

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