Commission d’enquête sur le foyer anderlechtois : “J’invite les libéraux à retirer leur texte et soutenir le nôtre”, dit Zakia Khattabi

C’est ce lundi qu’on saura si le parlement crée une commission d’enquête sur la gestion du foyer anderlechtois. Pour la députée bruxelloise Ecolo Zakia Khattabi, cette commission est nécessaire mais il s’agit aussi d’éviter une nouvelle crise gouvernementale.

La commission des Affaires générales du parlement bruxellois se réunit ce lundi en début d’après-midi pour se pencher sur la gestion du foyer anderlechtois suite aux révélations concernant les suspicions de clientélisme qui visent son directeur Lotfi Mostefa. Pour la députée bruxelloise Ecolo Zakia Khattabi, une commission d’enquête est nécessaire. “Le reportage de l’émission Pano (VRT) a fait un effet d’électrochoc et mérite qu’on y pense sérieusement,” souligne-t-elle.

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“La commission d’enquête vise à comprendre les dysfonctionnements. Soit les procédures n’ont pas été respectées, soit elles ont été respectées mais on a menti à des électeurs”, souligne la députée bruxelloise. “Dans le reportage de Pano, on a vu des électeurs qui ont envoyé leur bulletin de vote, ca signifie qu’il existe à Anderlecht un climat tel qui fait que les gens pensent qu’il faut voter d’une certaine manière pour obtenir un logement social. “

Une instruction judiciaire est actuellement en cours et le PS estime dès lors qu’une commission d’enquête serait prématurée. Mais pour Zakia Khatabbi, “ce sont deux enquêtes différentes. L’une vise à évaluer s’il y a eu des malversations. La commission d’enquête partlementaire vise, elle, un contrôle politique sur un système afin de procéder à des ajustements sur des procédures.”

“Une bombe placée sous le siège de la majorité”

L’opposition – dont fait partie Ecolo – a déposé un texte pour demander une commission d’enquête. Mais la députée bruxelloise dit avoir été “surprise” de voir un autre texte déposé par les libéraux de la majorité.

Pour elle, “c’est une bombe placée sous le siège de la majorité. La majorité aurait pu soutenir le texte de l’opposition sans aller dans la provocation ultime qui est de déposer un texte. Moi, j’appelle à la sérénité des débats. J’invite les libéraux à retirer le texte et soutenir le notre.”

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Autre sujet : Ecolo recule dans les intentions de vote à Bruxelles et se retrouve derrière DéFi. “Le seul résultat qui compte à mes yeux, ce sont les résultats des élections 2029”, répond Zakia Khattabi. “J’ai du mal à croire que l’âge d’or écologique est derrière nous”, ajoute-t-elle.

La députée bruxelloise est également revenue sur la mort du petit Fabian, il y a un an. Ce week-end a réclamé justice ce week-end. Selon Zakia Khattabi, il faut prendre des mesures politiques. On peut “profiter de la fusion des zones de police – qu’on ne voulait pas – pour instaurer certaines choses. Comme le fait d’interdire aux voitures de police de rouler dans les parcs. “

BX1 – Photo : BX1