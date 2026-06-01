Une commission d’enquête sur le foyer anderlechtois ? La décision prise ce lundi

C’est déjà la première grande crise du gouvernement bruxellois, alors qu’il vient seulement de dépasser ses 100 jours.

C’est ce lundi qu’on saura si le parlement crée une commission d’enquête sur la gestion du foyer anderlechtois suite aux révélations, faites notamment par la VRT, concernant les suspicions de clientélisme qui visent son directeur, Lotfi Mostefa.

Dans la majorité, le PS s’y oppose mais il a perdu le soutien des libéraux d’Anders et du MR qui rejoignent l’opposition. Si le MR et Anders votent la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire ce lundi alors le Parti socialiste pourra reprendre sa liberté sur d’autres votes.

C’est en tout cas l’avertissement lancé par le chef de groupe du PS au Parlement Bruxellois, Jamal Ikazban sur le plateau de Bonsoir Bruxelles ce vendredi. Celui-ci estime qu’une commission d’enquête parlementaire serait prématurée, alors qu’une procédure judiciaire est déjà en cours. Il prévient que cette initiative pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre de la coalition.

BX1 – Photo : Belga