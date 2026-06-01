Météo : un ciel changeant et jusqu’à 24 degrés ce lundi

Le temps devrait rester pratiquement sec partout, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique.

Les éclaircies seront localement encore larges ce lundi matin, puis les nuages cumuliformes se multiplieront dans l’intérieur des terres et la nébulosité sera variable voire parfois abondante.

Durant la nuit, le ciel deviendra plus changeant et des averses (orageuses) traverseront le pays depuis l’ouest à sud-ouest. Les températures resteront douces avec des minima de 12 à 18 degrés. Le vent deviendra le plus souvent faible, puis éventuellement modéré en fin de nuit.

Mardi matin, il faudra encore composer avec quelques averses (orageuses). Plus tard dans la journée, au passage du front froid, des averses (orageuses) plus structurées sont attendues. Celles-ci pourront donc être localement intenses et accompagnées de forts coups de vent. Les maxima, en hausse, se situeront entre 18 et 24 degrés, mais il fera plus frais après la perturbation. Le vent sera généralement modéré (au passage du front probablement assez fort).

Mercredi, la nébulosité sera variable, avec le risque d’une averse. Les maxima varieront entre 14 et 20 degrés.

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