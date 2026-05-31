Disques, concerts et rencontres : Capitane Records inaugure son Capitane Shop à Ixelles

Le label indépendant Capitane Records a désormais son magasin à Ixelles. Le Capitane Shop se veut également lieu culturel dédié aux artistes du label. L’objectif : permettre de consommer la culture en circuit court.

Des disques qui tournent et de la musique live, ce samedi soir au tout nouveau Capitane Shop. Ce nouveau lieu culturel à Ixelles vient tout juste d’être inauguré : “On y vend nos disques, notre merchandising (des produits dérivés, ndlr), comme les t-shirts, les casquettes ou les chaussettes. Une place est aussi faite à la scène bruxelloise et, plus largement, la scène belge. Il y a des livres aussi, parce qu’on veut que ce soit un lieu de réflexion. On compte y organiser des conférences“, décrit Nicolas Michaux, cofondateur de Capitane Records.

Vingt artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont actuellement signés chez Capitane Records. Ils peuvent désormais être soutenus dans ce nouveau magasin situé au rue au numéro 4 Jules Bouillon à Ixelles.

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■ Reportage d’Alice Dulczewski, Charlotte Pire, Stéphanie Mira et Bryan Mommart