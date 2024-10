Une coopérative musicale comme “nouveau moyen de pérenniser le parcours des artistes”

Le label indépendant Capitane Records a présenté, mardi, “Capitane Coop”, la première coopérative musicale en Belgique. L’objectif est de proposer un modèle de production “en circuit court” offrant une rémunération juste et équitable à tous les acteurs du secteur, tout en proposant une alternative aux systèmes de streaming.

■ Reportage de David Courier et Nicolas Scheenaerts

Fondé en 2019 par Grégoire Maus et Nicolas Michaux, ex-membre d’Eté 67, Capitane Records a déjà publié plus de 20 albums et hébergé une quinzaine d’artistes dont Juicy, Nicolas Michaux, Great Mountain Fire, Fervents ou encore Adam Green. Partant du constat que le modèle économique actuel est dominé par le streaming aux mains de trois majors (Universal Music Goup, Sony Music Entertainment et Warner Music Group) qui se partagent 70 % du marché et qu’il ne permet pas aux artistes de vivre décemment de leur art, le label a décidé de se lancer dans l’aventure coopérative.

“Si on veut continuer à avoir une production musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut inventer de nouveaux modèles pour pérenniser le parcours des artistes“, souligne Nicolas Michaux. “Certains artistes n’ont jamais été autant écoutés grâce à ces plateformes digitales mais ils n’ont jamais été aussi peu payés. En 2005, j’ai vendu 12 000 CDs, ce qui a généré un chiffre d’affaires bien supérieur à celui que je réalise aujourd’hui avec 120 000 monthly listeners [120 000 personnes différentes – et non streams – qui écoutent par mois] ou 293 000 streams par mois sur les plateformes.” Capitane Coop mutualisera donc divers services pour les artistes et amateurs de musique avec une maison d’édition musicale, un service de booking, de management et d’organisation d’événements, un studio d’enregistrement ou encore un pôle éducatif. D’ici 2026, une plateforme digitale complétera l’offre.

Les coopérateurs et artistes membres pourront s’y retrouver comme sur un réseau social. La coopérative est en phase de développement et a déjà levé 35.000 euros de financement participatif sur un objectif de 100.000 euros d’ici février 2025. Elle emploiera à terme 5,5 équivalents temps plein, grâce également à des prêts déjà obtenus auprès de partenaires institutionnels. Pour intégrer l’aventure, la participation s’élève à 500 euros pour les artistes qui seront validés par un comité artistique, et à 125 euros pour les sympathisants.

Avec Belga