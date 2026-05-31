Commémoration à Ganshoren, près d’un an après la mort du jeune Fabian : “Ça a été très dur pour moi d’organiser cet événement”

Mardi 2 juin, cela fera un an que le jeune Fabian, 11 ans est décédé percuté par la police lors d’une course-poursuite dans le parc Elisabeth. Ce dimanche, sa famille et plusieurs collectifs y ont organisé une commémoration publique. Au-delà du recueillement, l’heure était également aux revendications.

L’émotion de la maman de Fabian était intacte, ce dimanche, près d’un an après le drame. Une centaine de personnes, de la famille, des amis ou des voisins, sont venues avec des fleurs, dessins, petits mots et bougies pour marquer leur soutien, en la mémoire du jeune garçon, décédé après une course-poursuite avec la police dans le parc Elisabeth. “Ça a été très dur pour moi d’organiser cet événement. J’ai eu plusieurs moments où c’était difficile de venir ici, parce que les souvenirs me reviennent. La tragédie qui s’est passée ici est très dure pour moi“, s’est exprimée Cristina.

Les personnes rassemblées veulent qu’un tel drame ne se reproduise jamais, mais réclament aussi que justice soit faite. “Il n’y a pas de justice, jusqu’à maintenant“, regrette la porte-parole de l’association Front de Mères, Malika Roelants. “Il n’y a pas de résultat d’enquête, les policiers qui ont été inquiétés retravaillent, il n’y a pas d’avancement dans la justice. Un an plus tard, on est un peu nulle part“.

Dans un mois, une autre commémoration aura lieu à l’occasion de la Journée de l’Enfant.

■ Reportage de Simon Breem, Charles Carpreau et Stéphanie Mira