Le RWDM va déposer une demande de réorganisation judiciaire pour maintenir le club en vie

Le RWDM Brussels déposera lundi une requête en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, ce qui suspendra sa citation de mise en faillite, a annoncé l’avocat du club de football de Molenbeek, Me Guy San Bartolome, dimanche à Belga.

Introduite en mars par l’ancien CEO du club, Gauthier Ganaye, la citation en faillite devait être débattue lundi devant le même tribunal.

La requête vise à “maintenir le club en vie”, a expliqué l’avocat du club bruxellois. Il a ajouté que les négociations se poursuivaient en parallèle avec les candidats “toujours intéressés” par une reprise, dont Thierry Dailly, un ancien propriétaire du club, et les administrateurs du groupe anglais Eagle.

Si le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles ouvre une procédure en réorganisation judiciaire, le RWDM pourra étaler le remboursement de ses créances sur plusieurs mois et bénéficier éventuellement d’une réduction de certaines d’entre elles.

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En mars, Gauthier Ganaye avait cité le RWDM en faillite parce qu’il n’avait pas touché des indemnités de rupture réclamées après son licenciement du 16 mars 2024. Ces indemnités s’élèvent à 1,2 million d’euros.

Gauthier Ganaye a été mis au courant du dépôt de la requête en PRJ, selon l’avocat du RWDM.

Le curateur du RWDM devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, Me Anthony Bochon, intervient aux côtés du club pour déposer la requête en PRJ, a précisé Guy San Bartolome.

Les soucis financiers du RWDM freinent le club dans son projet de maintien en compétition professionnelle. Ainsi, faute de repreneur, le club n’a pas obtenu sa licence pour rester en Challenger Pro League.

Le 22 mai, le Centre belge d’arbitrage dans le secteur sportif (C-SAR) ne lui avait pas attribué de licence pour rester au deuxième échelon du football belge. Le RWDM évoluera en D1 FFA lors de la saison 2026-2027, sous licence amateur.

Belga – Photo : Belga Image