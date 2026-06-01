Le train profite de la hausse des prix des carburants, constate la SNCB

Poussé par la hausse des prix des carburants, le train gagne en popularité, tant pour les déplacements de loisirs que pour les trajets professionnels, constate lundi la SNCB.

Pour preuve, la vente de billets individuels a augmenté en mars et avril de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente. Une dynamique qui se confirme en mai.

Les abonnements domicile-travail ne sont pas en reste, affichant une hausse de 8 % en mars et de plus de 9 % en avril, portés notamment par les formules flexibles (Flex-Abonnements) qui représentent désormais plus d’un tiers de ces titres.

La SNCB a interrogé ses voyageurs loisirs, et la confirmation est là: “une personne sur deux fait explicitement le lien entre l’augmentation des prix du carburant et la hausse de son utilisation du train”.

Engouement pour la carte Train +

Parallèlement, l’entreprise ferroviaire se félicite de l’engouement pour sa nouvelle carte Train+. Adoptée par plus de 1,2 million de voyageurs depuis son lancement en octobre, elle pèse aujourd’hui pour 40 % des trajets occasionnels, avec “un succès marqué auprès des seniors, des jeunes et des bénéficiaires de l’intervention majorée.”

Plus largement, depuis la refonte tarifaire d’octobre, les différents canaux de vente orientent automatiquement chaque voyageur vers le tarif le plus avantageux selon son profil.

Belga – Photo : Belga