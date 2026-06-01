Uccle: Valentine Delwart “souscrit à la dynamique de la fusion” des zones de police

A partir du 1er janvier 2028, la capitale ne comprendra plus qu’une seule zone de police, la plus grande du pays, forte de quelque 6.500 agents. L’association des communes bruxelloises, Brulocalis, a annoncé introduire un recours devant la Cour constitutionnelle, tout comme plusieurs communes. Mais du côté d’Uccle, on “souscrit à la dynamique de la fusion”.

■ Valentine Delwart (MR), bourgmestre ff d’Uccle, est l’invitée de Vanessa Lhuillier

L’association des communes bruxelloises, Brulocalis, et plusieurs bourgmestres (Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Forest, Ganshoren, Evere ou encore Molenbeek), s’opposent à la fusion des zones de police, portée par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et iront en justice devant la Cour constitutionnelle. Valentine Delwart, bourgmestre ff d’Uccle, au contraire, “souscrit à la dynamique de la fusion, si on peut m’assurer que les conditions dans lesquelles nos agents de police peuvent travailler sont confirmées, c’est-à-dire qu’on continue à assurer la sécurité des habitants à un coût raisonnable. Nous sommes une des zones de police qui coûtons le moins cher, pour les meilleurs résultats. Ça, c’est l’engagement que je dois prendre vis-à-vis de la population“, dit-elle dans Bonjour Bruxelles ce lundi.

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“Je ne pense pas que ce soit en allant en recours devant la Cour constitutionnelle aujourd’hui que je répondrai à cet engagement-là“, ajoute-t-elle.

“À côté de ça, il y a une question de financement. Pour le moment, toutes choses restant égales par ailleurs, Uccle n’est pas gagnante, c’est le moins qu’on puisse dire, puisqu’on devrait compenser un certain nombre de moyens. Le ministre de l’Intérieur s’est engagé, et je remercie Bernard Quintin pour sa vraie compréhension du tissu bruxellois, à ce que la norme KUL (la norme de financement des zones de police) soit revue pour tenir compte de la réalité de Bruxelles et de son caractère international, avec énormément de navetteurs et du fait que ça attire évidemment un certain type de criminalité.”

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