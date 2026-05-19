Fusion des zones de police : le bourgmestre d’Evere introduit aussi un recours devant la Cour constitutionnelle

Evere compte introduire un recours devant la Cour constitutionnelle contre le projet de fusion des six zones de police bruxelloises, adopté la semaine dernière à la Chambre. L’annonce a été faite par le bourgmestre Alessandro Zappala.

Le maïeur socialiste indique qu’il proposera au Collège des bourgmestres et échevins ainsi qu’au conseil communal de rejoindre cette procédure, aux côtés de Brulocalis et d’autres communes opposées à la réforme.

“La commune d’Evere, qui sera clairement défavorisée par cette loi, entend rejoindre Brulocalis ainsi que d’autres communes bruxelloises opposées à ce texte”, affirme Alessandro Zappala. Selon lui, la réforme “n’apporte aucune solution opérationnelle” et risque surtout “d’éloigner davantage les citoyens de leur police et de leur commissariat”.

Le bourgmestre exprime également des réserves concernant les garanties avancées par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin. Il critique notamment l’objectif annoncé d’un agent de quartier pour 2 000 habitants. “À Bruxelles, la moyenne est déjà d’un agent pour 1 700 habitants. Cela signifie concrètement moins de présence de proximité, alors même que les agents sont déjà fortement sollicités”, estime-t-il. Sur BX1 ce lundi, Bernard Quintin avait affirmé l’inverse, sans donner de chiffres concrets.

Le socialiste redoute enfin que la fusion entraîne des fermetures de commissariats ou une réduction importante des horaires d’ouverture.

Rédaction