La station Delta va être rénovée et modernisée

La station Delta sera rénovée et modernisée à partir de ce mois de juin, indique lundi Bruxelles Mobilité dans un communiqué. Ce rafraîchissement intervient dans le cadre du programme Refresh de l’administration publique.

Les travaux débutent en ce mois de juin et se poursuivront jusque mai 2027. La station reste ouverte pendant toute la durée du chantier. Les travaux prévoient la démolition de l’ancien commerce et du guichet de vente au niveau de la mezzanine, et ce pour permettre de dégager les volumes existants.

“Cette intervention améliorera les flux de voyageurs, notamment aux abords des portiques de validation, et restaurera la perspective visuelle vers les quais”, détaille Bruxelles Mobilité.

Les revêtements de sol seront entièrement renouvelés. Les finitions murales d’origine seront quant à elles conservées et restaurées. En matière d’accessibilité, les dalles podotactiles seront étendues à l’ensemble de la mezzanine ainsi qu’aux différents couloirs d’accès.

Améliorer l’accueil et le sentiment de sécurité

Les accès extérieurs feront également l’objet d’un rafraîchissement. Les aménagements viseront à améliorer l’accueil, le confort et le sentiment de sécurité des voyageurs dès leur arrivée dans la station.

À l’échelle de l’ensemble du site, une modernisation technique complète est prévue. Elle comprend le renouvellement de la signalétique, des escalators, de l’éclairage et des systèmes de détection incendie.

À travers ce programme Refresh, Bruxelles Mobilité coordonne plusieurs travaux de modernisation sur une période courte. L’objectif est d’améliorer rapidement et concrètement la qualité des stations.

Bruxelles Mobilité vient de finaliser la rénovation des stations Diamant et Stockel, tandis que les travaux se poursuivent actuellement à Maelbeek (fin prévue en septembre 2026).

Inaugurée en 1976, la station Delta fait partie des premières stations du réseau de la Stib. Elle se situe à Auderghem et est desservie par la ligne 5.

Belga – Photo : Belga