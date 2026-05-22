CPAS Anderlecht : le parquet demande le classement sans suite faute de preuves suffisantes

En novembre 2024, un reportage du magazine Pano, sur la VRT, mettait en lumière des dysfonctionnements majeurs au sein du CPAS d’Anderlecht, accusé notamment d’accorder des allocations sans vérification sur le terrain. Dix-huit mois, des auditions parlementaires et une enquête judiciaire plus tard, le parquet a finalement demandé le classement sans suite de l’affaire, faute de preuves suffisantes.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué jeudi à la Chambre la ministre en charge de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Mais notre avocat nous conseille de se constituer partie civile et de demander des mesures d’instruction supplémentaires. Je suivrai ce conseil“, a-t-elle ajouté.

Le mois passé, l’ex-président du CPAS anderlechtois Mustapha Akouz (PS) avait déjà adressé une mise en demeure au député Anders Vincent Van Quickenborne lui réclamant 5.000 euros de dommages et intérêts et lui demandant de publier des excuses publiques pour des propos “gravement attentatoires à sa réputation” à la suite du reportage de Pano.

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