Foyer anderlechtois : la demande d’une commission d’enquête au Parlement bruxellois sera examinée le 1er juin

Les demandes de différents partis d’établir une commission d’enquête sur le dossier du Foyer anderlechtois sera examinée par la commission des affaires générales du Parlement bruxellois le 1er juin. La décision a été prise au terme d’un débat chahuté vendredi matin au sein de l’hémicycle. La séance a été interrompue plus d’une heure en raison d’un désaccord au sein de la majorité concernant la création d’une telle commission.

La plupart des partis – sans le PS – réclament une commission d’enquête au Parlement bruxellois, après la diffusion mercredi soir d’un reportage de la VRT sur l’attribution des logements sociaux à Anderlecht. Au coeur de la polémique: la société immobilière de services public Foyer Anderlechtois et son président Lotfi Mostefa (PS), qui aurait usé de son influence personnelle dans la distribution.

Ecolo proposait d’accorder l’urgence à sa motion, ce qui aurait donné lieu à un vote ce vendredi encore. Mais 51 députés et députées ont refusé le traitement du dossier en urgence, et le texte a été renvoyé en commission des affaires générales qui se réunira le 1er juin. La motion du parti Anders, cosignée par le MR, demandant également d’établir une commission d’enquête, sera examinée le même jour.

Début de séance chahuté

Au début de la séance plénière, la majorité (PS, MR, Les Engagés, Vooruit, CD&V, Anders) n’était pas en nombre suffisant pour pouvoir débuter les débats. La cheffe de groupe Ecolo, Zakia Khattabi, a souligné que ce désaccord au sein du gouvernement concernant une modification de l’ordre du jour de la séance en était la cause. Ecolo souhaitait en effet modifier l’ordre du jour afin que sa proposition de création d’une commission d’enquête parlementaire sur le Foyer anderlechtois puisse être examinée. “Il y a un désaccord au sein de la majorité entre ceux qui veulent soutenir cette demande et ceux qui ne le veulent pas“, explique Zakia Khattabi (Ecolo). “Ni les uns ni les autres ne souhaitent donc se prononcer publiquement en faveur ou contre et mettent à mal la séance plénière, c’est un véritable scandale.”

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La séance a finalement repris après plus d’une heure d’interruption, suite à l’arrivée des députés du MR. “La séquence que l’on vient de vivre est assez inédite“, a souligné Zakia Khattabi. “La responsabilité est dans la majorité. J’aimerais que les travaux de ce Parlement cessent d’être pris en otage par les désaccords au sein de cette majorité.”

Plusieurs demandes d’enquête

Suite à cet épisode, Ecolo, DéFI et PTB ont réitéré leur demande de la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire et ont réclamé l’urgence. Imane Belguenani (Anders) et Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) de leur côté ont déposé leur propre proposition de création de commission d’enquête sur l’ensemble du secteur du logement social, sans réclamer l’urgence toutefois. Groen, Vooruit et CD&V ne soutiennent pas non plus l’urgence.

Toutes ces déclarations ont entrainé la réaction courroucée de Jamal Ikazban, chef de groupe PS : “Moi ici, je ne suis pas un clown au service des médias (…) la présomption d’innocence vaut pour tout le monde. Ce qui vaut pour Théo, doit valoir pour Lotfi.” Pour le chef de groupe, une commission d’enquête n’est pas encore nécessaire, étant donné que Lotfi Mostefa est disposé à se présenter jeudi devant la commission du Logement. Avant de conclure “s’il doit y avoir un pas de coté, c’est tout le CA du Foyer Anderlechtois qui doit faire un pas de coté.”

Soupçons de clientélisme

Pour rappel, le Foyer anderlechtois est au coeur d’un scandale après la diffusion d’un reportage de la VRT sur l’attribution des logements sociaux à Anderlecht.

En amont de cette séance, le député bruxellois Bernard Clerfayt partageait déjà dans Bonjour Bruxelles son inquiétude quant à l’attitude du MR et des Engagés sur ce dossier. “Il semblerait qu’il y ait du rétropédalage, comme s’ils allaient protéger le système du PS à Anderlecht. Je suis très inquiet de voir si le système PS va l’emporter et va entraîner le MR et Les Engagés dans cette absence de transparence.”

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BX1 avec Belga – Photo : Belga