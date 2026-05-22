Un demi-millier d’enseignants rassemblés devant le parlement de la FWB

Un demi-millier d’enseignants manifestaient pacifiquement vendredi matin devant le siège du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où l’examen du plan d’économies du gouvernement a repris vendredi en commission de l’Education.

En action depuis le début de la semaine, les enseignants entendent dénoncer les restrictions planifiées par le gouvernement MR-Engagés dont l’objectif est de ramener le déficit chronique de l’entité de 1,7 milliard d’euros actuellement à 1,2 milliard d’euros d’ici 2029.

Ce train d’économies passe notamment par l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les profs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière.

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Déjà analysé la semaine dernière, le décret contenant toutes ces mesures est réexaminé ce vendredi matin commission Education après les avis reçus du Conseil d’Etat sollicités par l’opposition.

Le texte sera ensuite soumis à la commission du Budget dans l’après-midi normalement. Le vote final en séance plénière est prévue le 27 mai.

Rassemblés pacifiquement sur les trottoirs de la Royale ainsi qu’à l’entrée du Parc de Bruxelles, dans la zone neutre, les manifestants étaient surveillés par plusieurs policiers.

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Belga – Photo : Belga