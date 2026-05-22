Foyer anderlechtois : Pour Paul Magnette, “il ne faut pas tirer des leçons trop vite”

Le président du PS a appelé à la prudence, sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF), après les révélations autour de l’attribution des logements sociaux dans la commune bruxelloise d’Anderlecht.

Au cœur du reportage de l’émission “Pano” de la VRT diffusé mercredi, le président de la société immobilière de service public Foyer anderlechtois et échevin du Logement, le socialiste Lotfi Mostefa, aurait exercé une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux.

Interrogé sur de possibles failles de surveillance au sein de cette structure qui gère environ 3.800 logements, Paul Magnette a rappelé la présomption d’innocence face à ce qui n’est “pour le moment” qu’un reportage télévisé, soulignant qu’une enquête judiciaire est en cours. “Jamais un élu ne peut décider tout seul. C’est toujours une décision collégiale. L’attribution des logements sociaux en Région bruxelloise est faite par une instance collégiale et régionale“, a-t-il souligné.

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Invitant à ne “pas trop vite tirer des leçons“, le président du Parti socialiste a dressé un parallèle avec une précédente polémique, également révélée par un reportage de la VRT il y a un an et visant le CPAS d’Anderlecht, qui s’est depuis essoufflée. Paul Magnette s’est dit “très curieux de voir l’issue” de cette nouvelle affaire.c

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