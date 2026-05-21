Le vote sur la loi-programme à nouveau reporté à la Chambre
La loi-programme ne devrait à nouveau pas être soumise au vote ce jeudi soir en séance plénière de la Chambre, a-t-on appris à bonne source. Ce vote devrait avoir lieu la semaine prochaine.
Sur demande d’Anders, l’opposition a obtenu le renvoi du texte sur la loi-programme pour une deuxième lecture en commission des Affaires sociales. Cette séance de commission supplémentaire se tiendra dans la soirée, après la séance plénière.
Vincent Van Quickenborne (Anders) a réussi à rallier tout juste les 50 députés d’opposition nécessaires pour ce renvoi en commission de ce vaste texte qui traduit en mesures concrètes le budget 2026. La motion du libéral flamand n’a toutefois pas été soutenue par le PS.
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En commission, Anders entend déposer un amendement visant à valider la proposition alternative des partenaires sociaux sur l’index. Les libéraux flamands souhaitent remplacer l’indexation limitée des salaires (index en centimes) au-delà de 4.000 euros brut et des pensions et allocations au-delà de 2.000 euros brut pour cette année par ce mécanisme alternatif.
La proposition des partenaires sociaux suggère notamment de répercuter plus graduellement dans l’index l’évolution des prix du gaz et de l’électricité en annualisant (moyenne mobile sur 12 mois) les fluctuations des prix énergétiques, actuellement mensualisées.
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Après la deuxième lecture en commission, la loi-programme reviendra en séance plénière, non pas dans la foulée, mais la semaine prochaine, indique-t-on à bonne source. Un renvoi de l’amendement d’Anders au Conseil d’État n’est pas exclu, mais il ne semble pas y avoir d’intention en ce sens.
Belga – Photo : Belga Image