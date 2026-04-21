Caroline Désir : “Il n’y aura pas de troisième report de la loi programme sur l’énergie si ces deux dispositions sautent”

Caroline Désir était l’invitée de Bonjour Bruxelles sur BX1 ce mardi matin.

Ce mardi soir, les ministres du gouvernement De Wever vont se retrouver autour d’un Kern à 20h00. Objectif : évoquer la facture de l’énergie des Belges. Ils devront notamment trancher sur ces mesures visant à aider certains groupes cibles.

Présente ce mardi matin sur BX1, Caroline Désir, députée du PS à la Chambre des représentants, est revenue sur l’urgence de la situation. “On est un peu atterré, parce qu’on voit un gouvernement qui n’est pas là pour répondre aux besoins de la population belge”, commence-t-elle. “Cela fait des semaines maintenant que ça dure. Ils avaient promis de protéger les citoyens, et on ne voit toujours rien venir.”

La socialiste a notamment ciblé les priorités. “Il faut revenir sur cette décision surréaliste d’augmenter les taxes sur l’énergie dans le contexte qu’on connaît actuellement. Ensuite, la deuxième chose concerne le blocage des prix du carburant. Le MR et les Engagés ont refusé d’évoquer ce texte soumis en urgence, ce que l’on trouve scandaleux. Il faut aussi récupérer les surprofits qui sont effectués par les entreprises sur le dos des citoyens en Belgique. Enfin, notre autre priorité est de protéger le pouvoir d’achat des gens.”

Un troisième report de la loi-programme possible ?

Caroline Désir est revenue longuement sur le report à deux reprises de l’augmentation des accises sur le gaz et le mazout. Elle était pourtant prévue pour ce mois d’avril et sera reportée au 1er juillet. Pour obtenir ce report, le PS a notamment dû s’associer avec le Vlaams Belang afin d’obtenir les 50 signatures nécessaires. Cela n’est-il pas contradictoire ? “Non, il faut comprendre comment fonctionne le vote au Parlement. Nous n’avons aucun accord avec ce parti d’extrême droite et nous ne votons jamais aucune proposition ensemble. On s’oppose juste à des mesures sociales injustes. On ne touchera jamais, en revanche, au cordon sanitaire.”

Pour rappel, il y a déjà eu deux reports de cette loi-programme. Un troisième est-il possible ? “On ne souhaite en aucun cas jouer sur ces problématiques. Le PS est prêt à faire avancer le texte s’il refuse le double saut d’index et l’augmentation des taxes sur l’énergie.” Elle a donc confirmé que si ces deux dispositions sautaient, le PS ne s’opposerait plus à cette loi-programme. “Tout ne nous plaît pas dans cette loi. On va donc continuer à se battre.”

Elle s’est défendue de faire de l’obstruction parlementaire. “Il s’agit d’un dispositif démocratique”, a-t-elle repris. “Ceux qui nous font la morale aujourd’hui, N-VA et CD&V en tête, ont utilisé ce procédé pour s’opposer aux votes sur la loi sur l’avortement.”