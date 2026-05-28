Rachat du RSCA: le procès est renvoyé au 11 septembre, vu la requête en récusation

Vu la requête en récusation déposée par la défense de Christophe Henrotay contre la présidente de la 89e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, le procès concernant le rachat du club de football RSC Anderlecht (RSCA) a été renvoyé jeudi au 11 septembre.

Mercredi, la défense de l’agent de joueurs avait exprimé publiquement ses doutes sur la capacité de la présidente de la chambre à “traiter ce dossier avec la sérénité et l’impartialité requises”. Elle a déposé une requête en récusation auprès de la cour d’appel de Bruxelles.

Dans l’attente de la décision de la cour, le procès est donc ajourné.

Le procès concernant le rachat du club de football RSC Anderlecht par l’homme d’affaires Marc Coucke, en 2017, reprenait jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

L’agent de joueurs Christophe Henrotay, l’ancien PDG du RSC Anderlecht Jo Van Biesbroeck et l’ancien directeur du club Herman Van Holsbeeck sont poursuivis, avec d’autres prévenus, dans ce procès. Ils sont suspectés d’avoir escroqué Marc Coucke lors de cette acquisition du club.

Belga