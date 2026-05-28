Les électeurs soutiennent la réforme du chômage mais pas l’indexation plafonnée

Près de 7 Belges sur 10 estiment que l’état de l’économie belge s’est détérioré au cours des 12 derniers mois, un sentiment majoritaire et en augmentation dans toutes les régions du pays, selon l’Enquête nationale RTBF, VRT et De Standaard réalisée par l’Université d’Anvers et l’ULB.

Si les électeurs soutiennent toujours la limitation du chômage à deux ans, la taxe sur les plus-values et le contrôle des malades de longue durée, ils rejettent majoritairement l’indexation plafonnée à 4.000 euros bruts, en ressort-il.

Ainsi, moins d’un électeur sur trois est favorable à cette mesure, avec assez peu de différences régionales (30% en Flandre, 27% à Bruxelles et 25% en Wallonie).

Aucun électorat wallon, pas même ceux des partis au pouvoir (46% de favorables au MR, 35% aux Engagés), n’y est favorable, l’opposition atteignant 59% chez Ecolo, 66% au PTB et 68% au PS. À Bruxelles, le soutien est encore plus faible (38% des électeurs Engagés et 36% des électeurs MR y sont favorables). Et en Flandre, il n’y a qu’à la N-VA où une petite majorité d’électeurs (54%) soutient la mesure, détaille la RTBF.

Rejet plus marquant encore pour la hausse de la TVA, seuls 20% des Flamands, 13% des Bruxellois et 9% des Wallons y étant favorables. La mesure suscite 93% d’opposition chez les électeurs du PTB en Wallonie, 90% chez les électeurs PS wallons, 89% d’opposition dans l’électorat PVDA et 86% dans l’électorat Vlaams Belang en Flandre. Et les partis au pouvoir n’échappe pas à la tendance, avec 80% d’opposition chez les électeurs wallons des Engagés, 76% chez ceux du MR, 68% d’opposition au cd&v, 66% chez Vooruit, et même 60% d’opposants à la N-VA pour seulement 34% de soutien.

Enfin, un tiers des francophones affirment ne pas pouvoir boucler leurs fins de mois avec leurs revenus actuels. Les Flamands, eux, sont non seulement moins nombreux à avoir du mal à boucler leur budget, mais la tendance sur le long terme montre une amélioration significative: ils étaient 22% en 2024 et 26% en 2023, pour 17% aujourd’hui.

Belga