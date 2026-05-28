Caroline Désir : “L’Arizona doit arrêter de faire la sourde oreille et passer en force face aux contestations”

Caroline Désir était l’invitée de Bonjour Bruxelles et a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

La Chambre a entamé mercredi soir la discussion sur l’indexation. L’avis du Conseil d’État concernant les amendements de l’opposition et sa traduction ont été transmis aux députés. Sauf surprise, le texte devrait donc être voté ce jeudi. “Nous l’avons contesté de toutes nos forces”, commence Caroline Désir. “Notamment via des amendements, parce que nous considérons que certaines mesures sont particulièrement injustes pour les citoyens. À commencer par ce double saut d’index partiel que la majorité Arizona veut imposer aux travailleurs et aux travailleuses.”

Le vote devrait opposer majorité et opposition. “La majorité veut passer en force”, estime-t-elle. “Pendant que le prix du caddie et le coût de la vie augmentent, les salaires des Belges ne suivront plus proportionnellement.”

Le PS aurait-il préféré un lissage de l’index ? “Ce que nous voulons, c’est qu’on ne touche pas à cette mesure ni à l’indexation automatique. Franchement, l’Arizona n’a jamais écouté la concertation sociale. Ils ont balayé les contestations d’un revers de main. C’est tout simplement scandaleux.”

L’opposition a souvent été accusée de ralentir les débats en multipliant les reports autour de cette réforme que la majorité juge nécessaire. “Nous avons simplement utilisé les moyens démocratiques à notre disposition”, rétorque la socialiste. “Pourquoi renvoyer le texte au Conseil d’État ? Parce que nous avons déposé des amendements, ce qui fait partie de la vie démocratique.”

“Cette réforme est mal ficelée”

Autre dossier brûlant : la réforme des pensions. Là aussi, le chantier s’annonce explosif entre majorité et opposition. “Sans doute, oui”, admet-elle. “Nous nous battons de toutes nos forces pour dire que cette réforme est injuste et mal ficelée. Le Bureau du Plan lui-même affirme qu’on va devoir travailler plus pour gagner moins, tout en pénalisant les femmes, qui travaillent davantage à temps partiel, ainsi que les métiers pénibles.”

Pour elle, cette réforme est socialement injuste. “L’espérance de vie entre un ouvrier et une personne exerçant un métier de bureau peut varier jusqu’à sept ans. Mettre tout le monde dans le même régime est injuste. C’est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi qui tient compte de quatre critères de pénibilité afin de pondérer les années de travail.”

Ses détracteurs lui reprochent toutefois de ne pas tenir compte du vieillissement de la population et de l’obsolescence du système. “Ce n’est pas vrai, ce sont des choix politiques. Tous les efforts sont concentrés sur la Sécurité sociale. Par contre, rien n’est fait contre les ultra-riches ou contre les multinationales qui engrangent des profits colossaux dans cette crise énergétique.”

“Il faut rétablir la confiance avec le corps enseignant”

En tant qu’ancienne ministre de l’Enseignement, Caroline Désir est également revenue sur la contestation des enseignants. “Cette situation est le fruit de la politique du MR et des Engagés. Il faut absolument rétablir la confiance”, explique-t-elle.

Mais comment ? “Il y a des questions urgentes à régler et des emplois sont en jeu. Ce sont avant tout des choix budgétaires idéologiques et incompréhensibles. Toutes leurs mesures coûtent cher. Le redoublement coûte 450 millions d’euros par an à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la proposition de passage en CDI est complètement bancale et, dans le même temps, on supprime 1 300 emplois dans l’enseignement supérieur. Le gouvernement doit arrêter de faire la sourde oreille et de passer en force.”