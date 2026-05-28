“Un désastre”: TikTok Shop sera disponible en juin en Belgique

TikTok Shop sera lancé en Belgique le 15 juin. Ses utilisateurs pourront alors effectuer des achats tout en restant sur l’application du réseau social. “Un désastre pour les personnes en situation de précarité financière”, se désole Testachats.

TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, a déjà lancé son shop en France et en Allemagne. L’app se targue d’avoir 4,3 millions d’abonnés en Belgique.

TikTok promet de stricts contrôles sur la qualité des produits – qui seront livrés par bpost – et leur adéquation avec les législations belge et européenne. L’application affirme qu’elle pourra empêcher les mineurs d’effecteur des achats, alors que l’âge minimum pour accéder à TikTok est 13 ans.

Pour Testachats, l’arrivée de ce shop est “un désastre pour les personnes en situation de précarité financière, comme les jeunes”. L’organisation de consommateurs craint surtout que cela n’encourage les achats impulsifs. “En trois ou quatre clics, on peut acheter quelque chose. Le danger c’est qu’on a jamais l’impression de dépenser de l’argent. On continue à scroller, cliquer et acheter. Les freins psychologiques sont supprimés.”

Testachats craint également que, malgré les promesses de TikTok, des mineurs passent entre les mailles.

Belga