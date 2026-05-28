L’inflation se stabilise au-dessus des 4 % en mai

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Le gaz naturel, l’électricité, l’achat de véhicules, les fruits et les légumes ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’est ainsi établie à 3,59% en mai, contre 3,55% en avril.

Belga