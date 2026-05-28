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L’inflation se stabilise au-dessus des 4 % en mai

Après un bond de 1,65 % en mars à plus de 4 % en avril, l’inflation se stabilise en ce mois de mai.

L’inflation est restée stable en mai, à 4,08 % après un bond au-delà des 4 % en avril, a annoncé Statbel jeudi. Les principales hausses de prix enregistrées en mai concernent les forfaits touristiques, les villages de vacances et campings, la collecte des déchets ménagers, les loyers privés, le gasoil de chauffage ainsi que les frais vétérinaires.

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Le gaz naturel, l’électricité, l’achat de véhicules, les fruits et les légumes ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’est ainsi établie à 3,59% en mai, contre 3,55% en avril.

Belga

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