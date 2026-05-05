Le Bureau du Plan anticipe un dépassement de l’indice pivot en juin 2026

Le Bureau fédéral du Plan prévoit un dépassement de l’indice pivot en juin 2026, selon ses dernières prévisions publiées ce mardi.

Le Bureau fédéral du Plan prévoit un nouveau dépassement de l’indice pivot en juin 2026, ressort-il mardi des dernières prévisions de l’organisme. Le Bureau avait précédemment anticipé un dépassement de l’indice pivot en juillet. Un autre dépassement aura lieu au mois de décembre. En conséquence du dépassement de juin, les prestations sociales et les salaires de la fonction publique seront indexés en septembre. Cette indexation sera calculée conformément aux modalités de la mesure “index centime”.

Le Bureau prévoit que les prochains dépassements de l’indice pivot auront lieu en décembre 2026 et août 2027.

Pour l’année 2026, il estime que l’inflation se stabilisera à 3,5%. Dans ses prévisions précédentes, le Bureau prévoyait une inflation moyenne de 3,2%. Cette hausse peut s’expliquer par la guerre au Moyen-Orient et l’augmentation des prix de l’énergie qu’elle a provoquée.

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Fin avril, l’inflation s’est révélée plus élevée que prévu. Le Bureau du plan estimait qu’elle se situerait à 3,16% alors qu’elle s’est stabilisée à 4%. La commission de l’indice n’était pas parvenue à se mettre d’accord sur le taux d’inflation. Le ministre fédéral de l’Économie a finalement dû trancher.

Selon les premières estimations du Bureau, l’inflation sera au-dessus de 4% encore un an, excepté au mois de juillet (3,92%). Le pic devrait être atteint en janvier, avec un taux d’inflation à 4,57%. L’inflation commencera à redescendre en avril (2,81%), mais restera au-dessus de 2% pour une année entière. Pour l’ensemble de 2027, le Bureau du Plan prévoit une inflation de 3%.

L’indice santé, qui sert notamment au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, augmentera de 3,2% cette année et de 3,3% en 2027.

Belga